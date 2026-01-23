Il recente coinvolgimento del Board of Peace rappresenta una nuova dinamica nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti. Con la possibilità di sbloccare i beni russi, la Russia potrebbe rafforzare la propria presenza e influenza. Questa mossa potrebbe influenzare gli equilibri politici e strategici, offrendo a Putin nuovi strumenti di pressione e manipolazione nei confronti di Trump e del panorama internazionale.

La Russia ci può essere e il suo miliardo di dollari potrebbe anche arrivare presto. Basta che gli Stati Uniti procedano con lo sblocco dei beni russi. È il giochetto-ricatto di Vladimir Putin sul Board of Peace per Gaza che il presidente statunitense Donald Trump ha lanciato ieri al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. «Non è ancora chiaro come il contributo verrà formalizzato legalmente; tutto questo deve essere discusso», ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, in un briefing con i giornalisti ieri mattina. «Quindi, è necessario sblocco della situazione e questo, ovviamente, richiederà determinate azioni da parte degli Stati Uniti». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

