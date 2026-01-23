Da tempo si osservano tensioni tra le grandi potenze, con alcune nazioni che usano il ricatto come strumento di pressione. Recenti sviluppi indicano che la figura di Putin sta già sfruttando vulnerabilità legate alla creatura di Trump. Questa situazione evidenzia come le organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, siano ancora troppo esposte a influenze esterne, mettendo in discussione la loro efficacia nel mantenere l’equilibrio globale.

Abbiamo rimproverato alle Nazioni Unite di non essere all’altezza del loro compito perché facilmente ricattabili dai regimi. Russia, Cina, Repubblica islamica dell’Iran e altri si spalleggiano, si uniscono, si proteggono. Hanno anche usato il denaro per modellare alcune organizzazioni internazionali a loro piacimento. Hanno avuto la forza e la coesione per stravolgere dei meccanismi nati per migliorare il mondo e usarli per ingabbiare le democrazie. Il presidente americano Donald Trump ha ammesso di considerare il suo Consiglio per la pace un’alternativa possibile all’Onu. Ha detto: “L’Onu non è molto utile, sono un grande sostenitore del suo potenziale, ma non l’ha mai realizzato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Groenlandia, Trump ricatta: “Dazi a chi ostacola l’annessione”. Il niet di Putin: è della DanimarcaLa disputa sulla Groenlandia si intensifica con la Russia che si oppone alle proposte degli Stati Uniti, mentre il governo danese conferma la sua sovranità sull’isola.

