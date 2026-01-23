Putin frena ancora sulla pace | Donbass nodo irrisolto Ma fa una concessione a Kiev

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un incontro trilaterale con rappresentanti di Washington e Kiev in programma negli Emirati Arabi Uniti, focalizzato su questioni di sicurezza. Tuttavia, senza alcuna proposta di cessate il fuoco, la situazione nel Donbass rimane irrisolta, mantenendo alta la tensione nella regione. La postura di Mosca evidenzia ancora una volta la volontà di proseguire la strategia di tempo, senza fare concessioni sul fronte della pace.

Il presidente russo, Vladimir Putin, continua a prendere tempo per proseguire la guerra in Ucraina: oggi ha dato il via libera a un incontro trilaterale con rappresentanti di Washington e Kiev per discutere questioni di sicurezza negli Emirati Arabi Uniti, ma senza impegnarsi in un cessate il fuoco. È stato questo l'unico risultato tangibile della maratona negoziale, 3 ore e 40 minuti, tenutasi al Cremlino nella notte con gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner. Come nei sei incontri precedenti, il Cremlino non ha cambiato la sua posizione: "Senza risolvere la questione territoriale secondo la formula concordata ad Anchorage, non ha senso contare sul raggiungimento di un accordo a lungo termine", ha dichiarato il consigliere diplomatico di Putin, Yuri Ushakov, al termine dei colloqui. 🔗 Leggi su Iltempo.it

