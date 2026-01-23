punire la violenza sessuale senza populismo

Lavorare per punire la violenza sessuale richiede un approccio equilibrato, privo di populismi e sensazionalismi. Spesso, nel dibattito pubblico, si reagisce più alle emozioni che ai fatti, influenzati dall’indignazione più che dalla concretezza delle soluzioni. È importante affrontare il tema con razionalità, valutando le norme e le strategie più efficaci per garantire giustizia e tutela senza lasciarsi trasportare da allarmismi ingiustificati.

Lo scandalo, in questa discussione, arriva sempre prima del merito. Basta intervenire su una norma che riguarda la violenza sessuale perché scatti l’allarme morale, come se ogni correzione fosse automaticamente un passo indietro e ogni dubbio giuridico una mancanza di sensibilità. Ma il punto non è se punire la violenza – su questo non esiste alcun dissenso – bensì come farlo senza compromettere princìpi fondamentali del diritto penale. La svolta contenuta nel disegno di legge che modifica il delitto di violenza sessuale nasce da un problema concreto, non da una pulsione ideologica. La formulazione precedente, centrata sul “consenso libero e attuale”, rischiava di produrre un effetto noto e pericoloso: spostare, anche solo implicitamente, l’onere della prova. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

