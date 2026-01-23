Pug di Riccione definito il percorso | adozione entro l’estate approvazione nel 2027

L’amministrazione comunale di Riccione ha delineato il percorso amministrativo per l’adozione e l’approvazione del Piano urbanistico generale (PUG). Obiettivo: completare il processo entro l’estate, con approvazione prevista nel 2027. Il processo si basa su trasparenza, tempi certi e una strategia che prioritizza l’interesse pubblico, garantendo un piano urbanistico equilibrato e condiviso.

La giunta traccia l’iter del nuovo Piano urbanistico generale: sei Sistemi locali, cinque linee strategiche e tempi certi per ridisegnare lo sviluppo della città Trasparenza, tempi certi e una visione strategica che mette al centro l’interesse pubblico. L’amministrazione comunale di Riccione ha definito il percorso amministrativo che porterà all’adozione e alla successiva approvazione del Pug (Piano urbanistico generale), lo strumento fondamentale per ridisegnare lo sviluppo della città nei prossimi decenni in coerenza con la nuova legge regionale. Il Piano non si limita a definire regole tecniche, ma delinea l’identità di una Riccione che ambisce a conquistare le vette del turismo sostenibile in Europa, trasformandosi in una città verde, creativa e intelligente.🔗 Leggi su Riminitoday.it

La crisi di maggioranza non frena l'approvazione del Pug: arriva il "sì"Nonostante la crisi di maggioranza, il Consiglio comunale di Francavilla Fontana ha approvato il Piano Urbanistico Generale (Pug).

Balneari, vademecum di Regione Liguria e Anci. “Assegnazioni entro l’estate del 2027”La Regione Liguria e Anci hanno pubblicato un vademecum per i balneari, con linee guida sulle gare per le concessioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Riccione verso il PUG: pubblicato l’avviso pubblico aperto ai privati. L’Amministrazione: Una città più moderna e sostenibileIl Piano Urbanistico Generale (PUG), non si limita a definire regole tecniche, ma delinea l’identità di una Riccione che punta al turismo sostenibile in ... chiamamicitta.it

RICCIONE PAESE: RIQUALIFICAZIONE, SERVIZI E PARCHEGGI Su Riccione Paese oggi c’è finalmente un quadro chiaro e definito. Il centro storico sarà protagonista di una riqualificazione concreta, strutturata e organica, pensata per migliorare la facebook