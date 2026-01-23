Provano ad intrufolarsi di notte negli appartamenti residenti lanciano l' allarme | beccati dai carabinieri

Nella zona 167 di Serracapriola, alcuni individui hanno tentato di accedere di notte agli appartamenti, citofonando a vari abitanti. I residenti, insospettiti, hanno attivato l’allarme, consentendo l’intervento dei carabinieri. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza domestica e di collaborare con le forze dell’ordine per prevenire intrusioni.

Hanno citofonato a quasi tutte le abitazioni della zona 167 a Serracapriola, verosimilmente nel tentativo di intrufolarsi dentro occupandoli oppure per svaligiarli. É successo nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22, intorno all'una.Due soggetti stranieri, un uomo e una donna, sono stati.

