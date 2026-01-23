Provano ad intrufolarsi di notte negli appartamenti residenti lanciano l' allarme | beccati dai carabinieri

Nella zona 167 di Serracapriola, alcuni individui hanno tentato di accedere di notte agli appartamenti, citofonando a vari abitanti. I residenti, insospettiti, hanno attivato l’allarme, consentendo l’intervento dei carabinieri. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza domestica e di collaborare con le forze dell’ordine per prevenire intrusioni.

Hanno citofonato a quasi tutte le abitazioni della zona 167 a Serracapriola, verosimilmente nel tentativo di intrufolarsi dentro occupandoli oppure per svaligiarli. É successo nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22, intorno all'una.Due soggetti stranieri, un uomo e una donna, sono stati.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Tentano di rubare negli appartamenti, i residenti danno l'allarme: banda di ladri in fugaQuesta sera a San Valentino Torio, tentativi di furto negli appartamenti sono stati sventati grazie all'intervento della polizia municipale. Tentano di rubare negli appartamenti, ma i residenti danno l'allarme: banda di ladri in fugaNella serata di oggi a San Valentino Torio, tentativi di furto negli appartamenti sono stati sventati grazie all'intervento tempestivo della polizia municipale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Provano ad intrufolarsi di notte negli appartamenti, residenti lanciano l'allarme: beccati dai carabinieri; Medicina, tentato phishing a Bologna. La Procura apre un’inchiesta; Si spaccia per pilota di linea e scrocca centinaia di voli gratuiti: Frank Abbagnale fa ancora scuola; È possibile spiare i pc dei magistrati. Nordio nega: Accuse surreali. Un adolescente di Chicago continuava a intrufolarsi nel centro fitness X-Sport per utilizzare le sue strutture. La direzione lo avvertì più volte che avrebbero denunciato la situazione, ma lui trovava sempre il modo di entrare. Alla fine, chiamarono la polizia per ri - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.