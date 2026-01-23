Prosciutto cotto | quanto è davvero rischioso per la salute?

Il prosciutto cotto è un alimento molto diffuso nella dieta italiana, ma recenti studi hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai potenziali rischi per la salute. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato le carni lavorate, tra cui il prosciutto cotto, come cancerogene certi, mettendo in evidenza l’importanza di un consumo consapevole e moderato. In questo articolo analizzeremo i rischi e le considerazioni per un’alimentazione equilibrata.

"Non esiste una “dose zero rischio”, ma i dati mostrano che il rischio di tumore cresce con la quantità abituale. La strategia più prudente è limitarsi a porzioni piccole e consumo occasionale, privilegiando la qualità del prodotto e il contesto del pasto". Facciamo il punto con il nutrizionista Febo Quercia L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito le carni lavorate nel Gruppo 1 delle sostanze sicuramente cancerogene, la stessa categoria in cui si trovano fumo e amianto. Ma cosa significa davvero questa classificazione? Non tutto ciò che è nel Gruppo 1 è “ugualmente pericoloso” e la chiave sta nella differenza tra evidenza scientifica e rischio reale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Prosciutto cotto, richiami per listeria: i marchi segnalati dal ministero della Salute

Leggi anche: Prosciutto cotto richiamato per Listeria, interviene il ministero della Salute: i marchi segnalati

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Non solo il prosciutto cotto è cancerogeno: quattro cibi da consumare con moderazione; Prosciutto cotto cancerogeno: non è una notizia, lo sappiamo da oltre 10 anni; Prosciutto cotto cancerogeno? Il rischio dipende da quanto ne mangi; Prosciutto cotto: cosa dice davvero l’OMS sulla sua pericolosità e come sostituirlo con alternative più sane.

Sì, il prosciutto cotto è cancerogeno: lo dice (anche) uno studio del 2026. Con 50 grammi al giorno, il rischio di tumore sale del 18%Dalla classificazione IARC allo studio NutriNet-Santé pubblicato a gennaio 2026: le evidenze scientifiche confermano il legame tra carne lavorata, conservanti e tumori a colon e stomaco: ecco cosa c’è ... quotidiano.net

Prosciutto cotto cancerogeno? Verità, rischi e consumoScopri se il prosciutto cotto è cancerogeno, analizzando qualità, quantità e frequenza di consumo in modo scientifico. microbiologiaitalia.it

Girelle di polpettone farcito con prosciutto cotto e provola affumicata e contorno di melanzane sott'olio. facebook

Perché si continua a parlare del prosciutto cotto cancerogeno (e perché non è una novità) - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com