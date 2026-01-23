Tra l’8 e il 9 gennaio, l’Iran ha vissuto un episodio tragico, considerato il più grave massacro di giovani degli ultimi decenni. In questo contesto, alcune analisi suggeriscono un possibile coinvolgimento di influenze esterne, come Israele, attraverso strategie di propaganda digitale. Questa dinamica evidenzia come le tensioni regionali possano essere amplificate da campagne online, contribuendo a plasmare l’opinione pubblica e gli eventi sul territorio.

Tra l’8 e il 9 gennaio l’Iran ha vissuto quello che molte fonti descrivono come il più grande massacro di giovani degli ultimi decenni. Oltre 12mila morti, secondo stime circolate tra attivisti e organizzazioni indipendenti, in una repressione che ha colpito manifestazioni diffuse in tutto il Paese: dalle grandi città alle province periferiche, dai quartieri popolari ai campus universitari. Per giorni le informazioni sono arrivate frammentarie, deformate, spesso contraddittorie. La Repubblica islamica ha imposto oltre 240 ore di blackout quasi totale di Internet, il più lungo mai registrato, isolando il Paese dal resto del mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Propaganda digitale: l’ombra di Israele dietro le proteste in Iran

Prezzi alti e diritti calpestati. Cosa c’è dietro le proteste in IranDa circa una settimana, le piazze dell’Iran sono teatro di proteste diffuse.

Prezzi alti e diritti calpestati. Cosa c’è dietro le proteste in IranDa circa una settimana, le piazze dell’Iran sono teatro di proteste crescenti, spinte dall’aumento dei prezzi e dalla repressione politica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

L’architettura del consenso: storia e segreti dei grandi burattinai della mente Dalla propaganda di regime al neuromarketing digitale: l'evoluzione delle strategie di persuasione occulta e controllo delle masse attraverso i secoli. #ArchitetturaDelConsenso - facebook.com facebook