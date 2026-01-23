Pronta la prima parte di via Guerra

Pronta la prima parte di via Guerra. Attualmente sono in corso numerosi interventi, riguardanti sia lavori pubblici che interventi per la cura e la valorizzazione del verde urbano. Questi interventi mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini, garantendo infrastrutture più efficienti e spazi pubblici più curati. L’attenzione è rivolta a creare un ambiente urbano più funzionale e accogliente per tutta la comunità.

Sono tanti gli interventi attualmente in corso, sia per quanto riguarda i lavori pubblici che per la cura e la valorizzazione del verde cittadino. In particolare, giungono buone notizie sul fronte del rifacimento di via Tommaso Guerra, la strada situata alle spalle dell’obitorio. Nei giorni scorsi si è provveduto all’ultimazione del primo tratto, che rappresenta una tappa fondamentale all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione urbana, frutto di una proficua collaborazione tra Ausl e Comune di Cervia. Questo intervento non solo migliora la viabilità e la sicurezza della zona, ma contribuisce anche a innalzare il livello di decoro e di attenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pronta la prima parte di via Guerra Leggi anche: La Russia è pronta per la guerra mentre iniziano le trattative di pace Leggi anche: Italia pronta alla guerra, arrivano 21 carri armati. La richiesta di Crosetto Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. ITA - HD - Act of Valor - Azione - Guerra - Thriller Argomenti discussi: Pronta la prima parte di via Guerra; The queen is back! La Futura Volley riabbraccia Alyssa Enneking; Prima riunione con direttori asl commissari e direttori di pronto soccorso con presidente Decaro e assessore Pentassuglia; Calcio femminile, a Milano il Derby d'Italia: Glionna, Cambiaghi, Wullaert pronte a scrivere la storia. Edilizia scolastica. La scuola primaria pronta per la prima campanellaMaggiori spazi alla scuola primaria Amalia Bertolucci Del Fiorentino di Capannori inizierà la didattica a settembre nell’edificio realizzato dall’amministrazione comunale ad est, in via dei Babbi, ... lanazione.it Un addio rapido, pochi sorrisi e una valigia pronta prima del previsto. L’avventura di Leon Bailey in giallorosso si è chiusa senza fare rumore. L’attaccante ha lasciato la Roma con sei mesi d’anticipo, tornando all’Aston Villa dopo appena undici presenz - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.