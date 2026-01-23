Pronostico West Ham-Sunderland | seconda volta in stagione

Il confronto tra West Ham e Sunderland, in programma sabato alle 13:30, si inserisce nella ventitreesima giornata di Premier League. Questa partita rappresenta la seconda occasione in stagione in cui il West Ham, impegnato nella lotta per la salvezza, potrebbe ottenere due vittorie consecutive. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, pronostico e dettagli sulla diretta tv.

West Ham-Sunderland è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Una sola volta, ad oggi, è successo in questa stagione che il West Ham, squadra che lotterà fino alla fine per la salvezza, trovasse due vittorie di fila in campionato. L'obiettivo contro un Sunderland che non vince in trasferta da moltissimo tempo è appunto questo. Le motivazioni tra i padroni di casa sono davvero importanti. Alcuni risultati positivi, a differenza di quanto si potesse immaginare qualche mese fa, hanno ridato speranze che sembravano morte e sepolte.

