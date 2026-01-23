Pronostico Fulham-Brighton | la striscia si ferma a tre

Il match tra Fulham e Brighton, valido per la ventitreesima giornata di Premier League, si gioca sabato alle 16. Una gara importante per entrambe le squadre, con il Fulham che cerca di consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla zona europea, mentre il Brighton punta a mantenere i punti di vantaggio. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e pronostico sulla base delle ultime prestazioni.

Fulham-Brighton è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico L'obiettivo del Fulham da questa partita non è solo quello di vincere a staccare il Brighton – distante un solo punto – ma anche avvicinarsi, visto che la classifica lo permette, alla zona Europa. Sarebbe quasi un miracolo per i bianconeri che ormai hanno raggiunto la salvezza (con 31 punti si è tranquilli davvero) e che adesso hanno alzato l'asticella. Il Brighton, dal proprio canto, dopo aver vinto quasi tutte le partite in casa di questa stagione, sta riuscendo pure a trovare quella continuità esterna che era mancata: sono tre i risultati utili di fila per i biancoazzurri che, però, su questo campo, le ultime tre volte hanno perso.

