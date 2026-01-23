Il match tra Eliot Spizzirri e Jannik Sinner si disputerà alla Rod Laver Arena durante gli Australian Open 2026, nella notte tra venerdì e sabato. L’incontro, previsto non prima delle 2:00, attirerà certamente l’attenzione degli appassionati di tennis. Di seguito, le previsioni e le quote per questa sfida, analizzando le possibilità di ciascun giocatore.

Eliot Spizzirri e Jannik Sinner scenderanno in campo sulla Rod Laver Arena non prima delle due della notte tra venerdì e sabato, e siamo sicuri che non sarete pochi a mettervi davanti alla TV. Match senza storia tra il numero due del Ranking ATP e favorito a vincere questo torneo per la terza volta di.

© Infobetting.com - Pronostico e quote Eliot Spizzirri – Jannik Sinner, Australian Open 24-01-2026

Pronostico e quote Hugo Gaston – Jannik Sinner, Australian Open 20-01-2026Il 20 gennaio 2026 si apre il match tra Hugo Gaston e Jannik Sinner, nel primo turno degli Australian Open.

Pronostico e quote James Duckworth – Jannik Sinner, Australian Open 22-01-2026Il 22 gennaio 2026 si disputa l’incontro tra Jannik Sinner e James Duckworth agli Australian Open.

