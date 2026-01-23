Pronostico Burnley-Tottenham | il pensiero è alla prossima settimana

Burnley-Tottenham, valida per la ventitreesima giornata di Premier League, si svolge sabato alle 16. La partita sarà trasmessa in diretta tv e vedrà le probabili formazioni delle due squadre. Il Tottenham, attualmente lontano dalle posizioni di vertice, potrebbe concentrarsi sulla prossima settimana, quando si deciderà il suo futuro in Champions League. Ecco una panoramica obiettiva e aggiornata sul match.

Burnley-Tottenham è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Il pensiero del Tottenham, che in campionato è distante anni anni luce dalle posizioni di classifica che contano, potrebbe essere destinato all’ultima giornata di Champions League. Tanto in Premier League peggio di così non si può fare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli Spurs, che hanno vinto in casa contro il Borussia Dortmund, si sono rilanciato in maniera prepotente: adesso occupano il sesto posto e quindi hanno quindi la possibilità in caso di vittoria sul campo del Francoforte, ma potrebbe bastare pure un pareggio, di essere tra le prime otto e quindi andare direttamente agli ottavi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Burnley-Tottenham (sabato 24 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Burnley e Tottenham si gioca sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16:00.

