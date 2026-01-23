Progressisti europeisti e sovranisti | l’incoerenza degli anti Mercosur

Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare l’approvazione del trattato di libero scambio con il Mercosur, richiedendo un’opinione preliminare. Questa scelta evidenzia le diverse posizioni tra progressisti, europeisti e sovranisti, spesso contraddittorie rispetto al loro stesso percorso politico. Un’analisi delle motivazioni e delle implicazioni di questa decisione permette di comprendere meglio le dinamiche interne e le sfide legate agli accordi commerciali internazionali.

Il voto al Parlamento Ue sul trattato con i paesi del Sudamerica mostra le contraddizioni di destra, sinistra e paesi come la Francia Il Parlamento ha discusso due risoluzioni analoghe: una, presentata dalla destra di Patrioti, è stata respinta con 402 voti contro 225; l’altra, avanzata dalla Sinistra, ha invece ottenuto il via libera con 334 voti a favore e 324 contrari. Che la destra radicale non si sia fatta problemi a convergere su una mozione della sinistra massimalista ma non viceversa dimostra, forse, la maggiore scaltrezza tattica della prima; che entrambi i gruppi abbiano posizioni pressoché identiche su un tema cruciale conferma la teoria del ferro di cavallo, secondo cui gli estremi si somigliano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Progressisti, europeisti e sovranisti: l’incoerenza degli anti Mercosur Leggi anche: Olanda, vincono i liberal progressisti europeisti che scacciano dal governo l’estrema destra più intollerante Ue-Mercosur: Sensi, 'vittoria sovranisti e sinistre miopi, danno pesante per Europa'L’accordo tra Ue e Mercosur rappresenta una questione complessa che coinvolge diversi attori politici. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Orlando: Noi, europeisti progressisti. Un fronte indistinto è un errore«Il ministro Bonafede, cercando di imitare Salvini, rischia di farne la parodia». Con Andrea Orlando, leader della sinistra Pd ma anche ex Guardasigilli, non si può evitare di parlare dalle gesta del ... partitodemocratico.it Come sono diventati sovranisti gli europeistiIl triste, solitario y final tardo regno dell’europeista Emmanuel Macron, con la ritirata sul Mercosur, oltre a numerosi altri dossier su cui la Francia è ormai in perfetto accordo con la ... huffingtonpost.it Partiamo dai fondamentali e vediamo se ci capiamo: non si può essere contemporaneamente liberali e illiberali, europeisti e trumpiani, filoucraini e filoputiniani, dico bene Se siamo d’accordo fin qui, possiamo chiudere la discussione sulle scelte di fondo di - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.