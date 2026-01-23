Progressi e sconfitte l’eredità di piazza Tahrir è viva

Il 25 gennaio 2011, migliaia di egiziani hanno preso parte a una storica protesta in piazza Tahrir, segnando un punto di svolta nel loro percorso di cambiamento. Questa mobilitazione ha rappresentato l’affermazione del diritto popolare di influenzare il proprio destino, lasciando un’eredità di speranza e difficoltà. Analizzare i progressi e le sfide successive permette di comprendere meglio l’impatto duraturo di quei momenti sulla società egiziana.

Maledetta primavera I 18 giorni che travolsero il regime di Hosni Mubarak: un laboratorio di auto-organizzazione collettiva. La contro-rivoluzione di al-Sisi ha vinto solo in superficie. La rivoluzione riemerge nella persistenza delle agitazioni sindacali, nei quartieri che lottano contro le demolizioni, nelle proteste delle famiglie dei detenuti Maledetta primavera I 18 giorni che travolsero il regime di Hosni Mubarak: un laboratorio di auto-organizzazione collettiva. La contro-rivoluzione di al-Sisi ha vinto solo in superficie. La rivoluzione riemerge nella persistenza delle agitazioni sindacali, nei quartieri che lottano contro le demolizioni, nelle proteste delle famiglie dei detenuti Il 25 gennaio 2011 gli egiziani sono scesi in piazza convinti, per la prima volta nella loro vita, che la storia non fosse qualcosa di imposto dall’alto, ma qualcosa che potevano conquistare con le proprie mani. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Progressi e sconfitte, l’eredità di piazza Tahrir è viva Torna "Viva viva la Befana”: festa magica in piazza. Divertimento per tuttiTorna a Ostuni “Viva Viva la Befana”, una tradizionale festa che si svolge in piazza, giunta alla sua 15ª edizione. Leggi anche: In piazza Fazzini domenica c’è ’Viva Vittoria’ Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Progressi e sconfitte, l’eredità di piazza Tahrir è viva; Il 2025 della salute globale: tra risultati concreti ed equilibri instabili; Juve, tutta la verità dopo Cagliari tra progressi e limiti; ISWEB AVEZZANO RUGBY, SFUMA LA VITTORIA: L’UNIONE CAPITOLINA RUGBY VINCE PER 35-42. I RISULTATI DELLE U.18, U.16 E CADETTA. È tempo di DERBY in casa Futsal Cesena Dopo quattro sconfitte consecutive che hanno frenato la corsa bianconera, è arrivato il momento di reagire. Sabato pomeriggio, calcio d’inizio alle ore 17, la squadra di mister Osimani farà visita all’Olimpia Regiu - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.