Progetto Gol cerimonia d’accoglienza questa mattina per i 52 tirocinanti

Questa mattina, nell’aula consiliare di Palazzo Mosti, si è svolta la cerimonia di accoglienza per i 52 tirocinanti del progetto Gol. Presenti il sindaco Clemente Mastella, l’assessore Carmen Coppola e il dirigente Gennaro Santamaria, che hanno dato il benvenuto ai partecipanti. L’iniziativa mira a offrire opportunità di formazione e integrazione professionale, favorendo l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani coinvolti.

Il sindaco Clemente Mastella, l'assessore ai Servizi sociali e alle Risorse umane Carmen Coppola e il dirigente e coordinatore dell'Ambito B1 Gennaro Santamaria hanno accolto questa mattina nell'aula consiliare di Palazzo Mosti i 52 tirocinanti che prenderanno parte ai tirocini formativi del progetto Gol. Di questi 32 opereranno presso il Comune di Benevento e i restanti 20 in altri Comuni dell'Ambito B1. "L'esperienza, seppure in questo caso temporanea, nella Pubblica amministrazione è sempre estremamente preziosa e formativa: un lubrificante utile per il prosieguo e la scorrevolezza della carriera lavorativa.

