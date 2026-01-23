È durata meno di un’ora la prima udienza del processo che vede coinvolto l’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Il procedimento, noto come ‘Dolce vita’, è stato unificato e rinviato, e si svolge davanti ai giudici del tribunale della città. Festa aveva richiesto e ottenuto il giudizio con rito immediato, che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nel procedimento giudiziario in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti È durata meno di un’ora la prima udienza del processo davanti ai giudici del tribunale di Avellino per l’ex sindaco Gianluca Festa, che aveva chiesto e ottenuto il giudizio con rito immediato. Festa venne arrestato il 24 aprile del 2024 nell’ambito dell’i nchiesta “Dolce Vita” della Procura, guidata da Domenico Airoma, con l’accusa di corruzione, falso in atto pubblico, depistaggio e associazione a delinquere. Il collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo ha deciso di accorpare il procedimento a carico di Festa a quello che verrà celebrato, a partire dal 24 aprile prossimo, a carico di altri 26 indagati nella stessa inchiesta, quando il Comune di Avellino sarà in piena campagna elettorale per eleggere il nuovo sindaco dopo la gestione commissariale guidata dal prefetto Giuliana Perrotta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Processo ‘Dolce vita’ a ex sindaco di Avellino unificato e rinviato

