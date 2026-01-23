processo a suor bernadette per furti di gioielli sacri i fedeli chiedono di costituirsi parte civile

È stata rinviata al 30 gennaio l’udienza preliminare del processo a Suor Bernadette, religiosa indonesiana di 45 anni, accusata di aver sottratto gioielli e oggetti sacri dalle chiese della diocesi di Ariano Irpino – Lacedonia. I fedeli hanno chiesto di costituirsi parte civile, mentre laudienza affronta le accuse a carico della religiosa, già madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo.

È stata rinviata al 30 gennaio la prima udienza del processo a Suor Bernadette, religiosa indonesiana di 45 anni, già madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo, accusata di aver sottratto gioielli, monili, oggetti sacri ed ex voto dalle chiese della diocesi di Ariano Irpino – Lacedonia. La religiosa ha richiesto il patteggiamento. Nel corso dell'udienza, i fedeli della parrocchia di Bonito, rappresentati da Antonella Fiorillo e Ida Lanzone, hanno richiesto di costituirsi parte civile. La richiesta riguarda le lesioni morali e religiose subite dai fedeli, derivanti dal furto e dalla mancata custodia dei beni che si trovavano presso la Curia, circostanza che avrebbe aggravato il danno al sentimento religioso della comunità.

