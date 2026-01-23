Primavera e i riformisti una nuova cosa che guarda al centro per costruire un’alternativa politica

Primavera e i riformisti si propongono come un’alternativa politica centrata su valori di riforma e dialogo. A un anno dalla nascita, il movimento si riunisce a Roma, presso il Salone delle Colonne dell’Eur, venerdì 31 gennaio, in un’occasione per riflettere sui traguardi raggiunti e sui progetti futuri. Un momento di confronto volto a rafforzare un percorso condiviso verso un’azione politica più inclusiva e responsabile.

Roma, 23 gennaio 2026 – Un anno dopo il battesimo, Primavera torna a farsi sentire. E lo fa scegliendo Roma, il Salone delle Colonne dell’Eur, venerdì 31 gennaio, per una giornata che ha il sapore del bilancio ma soprattutto dell’ambizione. L’associazione politica promossa dall’ ex ministro Vincenzo Spadafora chiama a raccolta il mondo riformista e progressista con una kermesse che vuole essere più di un convegno: una prova di tenuta e, insieme, un rilancio. Dalle 10 del mattino, sul palco si alterneranno nomi che raccontano un’area politica in cerca di sintesi. Ci saranno Ernesto Maria Ruffini, fondatore di Più Uno, la sindaca di Genova Silvia Salis, il sindaco di Milano Beppe Sala, Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, e Alessandro Onorato, fondatore di Progetto Civico Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

