Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato importante per monitorare i costi energetici. Conoscere l’andamento di questa cifra permette di pianificare meglio i consumi e le spese, offrendo una panoramica precisa sulla situazione attuale del mercato del gas. Questa informazione è utile per privati, aziende e professionisti che desiderano gestire con attenzione le proprie risorse energetiche.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un'informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto paghiamo oggi per un metro cubo di gas naturale significa poter stimare con maggiore precisione l'importo della prossima bolletta e valutare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 23 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc (dato riferito a Ottobre 2025, ultimo valore disponibile).

