Il presidente del WBCSD ha sottolineato il ruolo della Cina come attore chiave nella transizione globale verso la sostenibilità. In qualità di Paese in via di sviluppo responsabile, la Cina è riconosciuta per i suoi sforzi nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione delle energie rinnovabili, contribuendo significativamente agli sforzi internazionali per un futuro più sostenibile.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – In qualità di importante Paese in via di sviluppo responsabile, gli sforzi della Cina nella risposta al cambiamento climatico e nella promozione dello sviluppo e dell'applicazione globali delle energie rinnovabili sono ampiamente riconosciuti, ha dichiarato giovedì il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun. Guo ha formulato queste osservazioni durante un briefing con la stampa in risposta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che, secondo quanto riferito, mercoledì a Davos ha affermato che la Cina produce molte turbine eoliche ma lui stesso non è riuscito a “trovare alcun parco eolico in Cina”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La Cina guida la transizione energetica: dal controllo dell'inquinamento all'esportazione globale di tecnologie verdiLa Cina sta assumendo un ruolo centrale nella transizione energetica globale, passando dal controllo dell’inquinamento all’innovazione nelle tecnologie verdi.

