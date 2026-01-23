Presidente squalificato per incitamento alle dimissioni di due incaricati

Il Tribunale Nazionale della FIGC ha squalificato per 13 mesi Antonio Zappi, presidente dell’AIA, per aver esercitato pressioni e incoraggiato le dimissioni di due arbitri di Serie C e D. La decisione evidenzia le conseguenze di comportamenti non conformi alle norme etiche e regolamentari nel calcio italiano. La squalifica mira a preservare la correttezza e l’integrità delle attività arbitrali e sportive nel nostro paese.

2026-01-23 15:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Lui Tribunale Nazionale della Federcalcio Italiana (FIGC) squalificato per 13 mesi al presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), Antonio Zappi per aver fatto pressioni e incitato alle dimissioni di due arbitri di nomina di Serie C e di Serie D per nominarne diversi. Zappy secondo l’atto in cui il tribunale ha motivato la sanzione, “al fine di favorire la nomina degli arbitri Daniele Orsato e Stefano Braschi in qualità di responsabile della CAN C (Commissione Nazionale Arbitri di Serie C) e CAN D (Commissione Nazionale Arbitri di Serie D), ha indotto gli arbitri Alessandro Pizzi e Maurizio Ciampi di rassegnare le dimissioni, sapendo che non c’era alcuna ragione valida, né comportamentale né tecnica, per cui avrebbero dovuto farlo abbandonare la sua posizione.🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Russia, la “strega” pro-Putin condannata a due anni per incitamento all’odio Calcio, Arbitri, il presidente Zappi squalificato per 13 mesiIl Tribunale Federale Nazionale ha deciso di squalificare il presidente dell’Aia, Antonio Zappi, per 13 mesi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. LICENZIAMENTO o DIMISSIONI | Avv. Angelo Greco Arbitri, che guai… Il presidente dell’Aia Zappi squalificato ma (per ora) resta al suo postoIl numero uno dei fischietti squalificato per una storia di (presunte) pressioni sui vertici tecnici delle serie minori. Per ora resta al suo posto ma poi? Lo spettro del commissariamento da parte del ... panorama.it Calcio, Arbitri, il presidente Zappi squalificato per 13 mesiRoma, 12 gen. (askanews) – Tredici mesi di inibizione: il Tribunale Federale Nazionale ha ... msn.com Terremoto arbitri: il presidente dell'AIA Zappa squalificato per 13 mesi "Situazione complessa: gli arbitri ora rischiano il commissariamento" VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO LO SPORT #Zappa #AIA #arbitri - facebook.com facebook Aia, il presidente #Zappi squalificato 13 mesi. Ma resterà presidente x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.