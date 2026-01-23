Presentata la Sf-26 monoposto con cui scuderia affronterà mondiale F1

È stata presentata la SF-26, la monoposto con cui la Scuderia Ferrari affronterà il Campionato del Mondo di Formula 1 2026. Questo modello rappresenta un nuovo passo nel percorso tecnico del team, consolidando la collaborazione di lunga data con Omr Automotive, partner ufficiale e fornitore di supporto tecnico. La SF-26 si inserisce in un contesto di continuità e innovazione, puntando a migliorare le prestazioni nel prossimo mondiale.

Con la presentazione della Sf-26, la nuova monoposto della Scuderia Ferrari Hp per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026, si apre un nuovo ciclo tecnico per la Formula 1 e prosegue una collaborazione di lungo corso che vede Omr Automotive al fianco della Scuderia di Maranello come Team and Technical Partner. Una partnership costruita nel tempo, che non si limita a consolidare l'esperienza maturata, ma continua a evolversi attraverso ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico. "La nostra collaborazione con Ferrari è una storia lunga, iniziata cinquant'anni fa, che ci vede sempre al fianco di Ferrari, pronti alle continue sfide che ogni giorno dobbiamo affrontare", ha dichiarato Marco Bonometti, ceo di Omr Automotive.

