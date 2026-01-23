Un episodio di violenza in strada si conclude con l'intervento dei passanti che difendono la vittima e chiamano soccorsi. Dopo aver subito un'aggressione, la persona coinvolta riceve assistenza da cittadini e viene successivamente soccorsa da ambulanza e forze dell'ordine. La vicenda evidenzia l'importanza della solidarietà e dell'attenzione della comunità di fronte a situazioni di rischio.

Presa a botte dal compagno per la strada, intervengono alcuni passanti: il malvivente si allontana, arrivano ambulanza e carabinieri. La ragazza, colpita da un pugno, è stata medicata in codice verde. Sui dettagli della vicenda, verificatasi l’altra sera nel quartiere della stazione della metropolitana, indagano i carabinieri, per ora trincerati nel riserbo. Ma il racconto "in diretta", che nella giornata di ieri ha fatto il giro dei social, è quello della sindaca Ilaria Scaccabarozzi. Che di violenza ne mastica: è avvocato penalista e ha lavorato a lungo con il servizio antiviolenza della Mangiagalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Presa a botte, difesa dai passanti: "La città non si volta dall’altra parte"

Leggi anche: Consiglio sulla sicurezza, polemiche e richieste: "Città insicura e la giunta Salis si volta dall'altra parte"

Avellino, terra di traffici e silenzi. Airoma: "Anche qui si è dalla parte giusta quando non ci si volta dall’altra parte"Avellino, città ricca di contraddizioni, si presenta come un crocevia di traffici e silenzi.

