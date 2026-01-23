Premier Groenlandia Nielsen | Noi scegliamo la Danimarca non gli Usa – Il video

In questo video, viene chiarito il punto di vista della Groenlandia riguardo alle sue relazioni internazionali. La regione afferma con fermezza di preferire la Danimarca rispetto agli Stati Uniti, sottolineando la propria volontà di mantenere autonomia e identità. Un messaggio importante che riflette le scelte politiche e culturali della Groenlandia, lontano da influenze esterne indesiderate.

(Agenzia Vista) Groenlandia, 14 gennaio 2026 "Che sia chiara una cosa: la Groenlandia non vuole essere posseduta dagli Stati Uniti, la Groenlandia non vuole essere governata dagli Stati Uniti, la Groenlandia non vuole far parte degli Stati Uniti. La Groenlandia sceglie la Danimarca rispetto agli Stati Uniti. Scegliamo la Groenlandia che conosciamo oggi, che fa parte del Regno di Danimarca", così il premier della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen. Jens-Frederik Nielsen Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Groenlandia, il premier: “Tra Danimarca e Stati Uniti scegliamo la prima”Il primo ministro della Groenlandia ha dichiarato che l’isola preferisce mantenere il suo attuale legame con la Danimarca, rinunciando all’ipotesi di adesione agli Stati Uniti.

Premier Groenlandia: “Scegliamo la Danimarca”. Trump: “peggio per lui”Il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha affermato che il territorio preferisce rimanere parte della Danimarca anziché unirsi agli Stati Uniti.

Greenland SAYS NO to Donald Trump

