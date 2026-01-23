Premiazione del concorso-calendario Cresce la solidarietà al Circus

Domenica 25 gennaio si terrà al Circus la premiazione della 21ª edizione del concorso-calendario “Cresce la solidarietà”, promosso dall’associazione Allegrino. L’evento segna la conclusione di questa iniziativa, che mira a sensibilizzare e coinvolgere la comunità attraverso progetti solidali. Un momento di riconoscimento per le idee e gli sforzi di tutti i partecipanti, volto a rafforzare i valori di solidarietà e collaborazione.

Domenica 25 gennaio si conclude il concorso-calendario "Cresce la solidarietà", promosso dall'associazione Allegrino, con la premiazione della 21esima edizione. Appuntamento alle ore 16 al teatro Circus.Il tema del concorso, "Donare", ha ispirato circa duemila lavori, realizzati dagli alunni.

