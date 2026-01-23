Preghiera del mattino del 23 Gennaio 2026 | Guida i miei passi Signore

La preghiera del mattino del 23 gennaio 2026 ci invita a affidare i nostri passi al Signore, riconoscendo la sua guida e misericordia. Offriamo il nostro cuore al Sacro Cuore di Gesù, chiedendo protezione e saggezza per affrontare la giornata. Questa semplice invocazione ci aiuta a iniziare il giorno con fiducia e serenità, lasciando che la grazia divina illumini ogni nostra decisione e azione.

Oggi offriamo il nostro cuore al Sacro Cuore di Gesù con questa invocazione per affidare a Lui ogni affanno e camminare nella sua grazia. Preghiamo insieme. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. O Sole di giustizia, che ci hai illuminati nel battesimo, sia consacrato a Te questo nuovo giorno. In ogni ora proclameremo la Tua lode, glorificheremo il Tuo nome in ogni avvenimento. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 23 Gennaio 2026: “Guida i miei passi Signore” Preghiera del mattino del 12 Gennaio 2026: “Trasformami o Signore”Il lunedì, dedicato alla devozione allo Spirito Santo, ci invita a iniziare la giornata con una preghiera di apertura e riflessione. Preghiera del mattino del 20 Gennaio 2026: “Signore aiutaci a comprendere”Il 20 gennaio 2026, nella preghiera del mattino, chiediamo a Dio di aiutarci a comprendere il suo volere. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Preghiera del mattino - 23 gennaio 2026 Argomenti discussi: Preghiera del mattino del 15 Gennaio 2026: Innalzami a Te; Preghiera del Mattino GIOVEDI 22 GENNAIO 2026 ?? Lodi Mattutine - Giovedì II Settimana T.O.; Preghiera del mattino del 17 Gennaio 2026: Risplenda su di me la Tua luce; Preghiera del mattino del 22 Gennaio 2026 | Signore illumina la mia vita. Preghiera del mattino del 20 Gennaio 2026: Signore aiutaci a comprendereIniziamo la giornata con la preghiera all'Angelo Custode: il compagno silenzioso che ci guida a scoprire il progetto d'amore di Dio per noi. lalucedimaria.it Preghiera del mattino 21 Gennaio 2026: Concedimi costanza nella fedeIl Mercoledì è il giorno della devozione a San Giuseppe: chiediamo la sua intercessione per ricevere il dono della costanza nella fede. lalucedimaria.it PREGHIERA DEL MATTINO Fa’ di noi, Signore, degli uomini disposti a seguire il migliore Maestro, e ad essere dei buoni apprendisti del messaggio evangelico, dei testimoni viventi del suo amore e della sua donazione. Accordaci la grazia di vivere nella fede - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.