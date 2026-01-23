Precipita da un muro vicino alla tangenziale | ricoverato in condizioni critiche

Giovedì 22 gennaio, lungo la Tangenziale Ovest di Brescia, un uomo è precipitato da un muro vicino alla carreggiata. L’incidente ha causato preoccupazione e interventi tempestivi delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Attualmente, le sue condizioni sono considerate critiche. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di approfondimento.

Attimi di grande apprensione nella serata di ieri, giovedì 22 gennaio, lungo la Tangenziale Ovest di Brescia. Un uomo di 40 anni è stato soccorso in codice rosso dopo essere precipitato da un muro di contenimento che separa la carreggiata da un parcheggio, nei pressi della zona commerciale di via.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Sparatoria vicino alla Casa Bianca, feriti due membri della Guardia Nazionale: uno in condizioni critiche. Arrestato un sospettato Leggi anche: Ruba un cellulare e poi viene pestato in piazza a MIlano, ricoverato in condizioni critiche Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Precipita da un muretto a Sestri Ponente, ragazzo salvato dai vigili del fuoco con l'autoscala; Dramma al centro commerciale di Napoli: incidente in moto, 11enne precipita dal 2° piano del parcheggio; Sestri Ponente, ragazzo precipita da un muraglione in via Sant’Alberto; Precipita durante un'arrampicata, ferito scalatore romano. Precipita da un muretto a Multedo, ragazzo salvato dai vigili del fuoco con l'autoscalaGli operatori lo hanno trovato cosciente nel letto del rio Molinassi: lo hanno così stabilizzato e portato in salvo grazie all'utilizzo dell'autoscala. Successivamente è stato preso in cura dal 118 ... primocanale.it Urta un muro e precipita con l’auto per oltre 100 metri in una scarpata: gravissima una 29enneUna 29enne è rimasta intrappolata per 2 ore sotto la sua auto a Vestone (Brescia) dopo essere finita in fondo a una scarpata. Trasportata in ospedale, le sue condizioni sono gravissime. Leggi le ... fanpage.it CADE DA UN MURO A CAMEROTA, FERITA 50ENNE Una donna 50enne è rimasta gravemente ferita a causa di una caduta accidentale avvenuta questa mattina a Licusati, frazione di Camerota. Sarebbe precipitata da un muro alto circa tre metri. Sul post facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.