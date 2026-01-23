Potenziamento degli interventi volti al sostegno degli alunni con disabilità sensoriali

Il potenziamento degli interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriali rappresenta un passo importante per garantire un sostegno più efficace e quotidiano. Questa iniziativa mira a migliorare le opportunità di inclusione scolastica, offrendo supporto concreto alle famiglie e favorendo un ambiente più accessibile per tutti gli studenti. Un impegno che si traduce in azioni pratiche, per una scuola più equa e attenta alle esigenze di ogni bambino.

Non è una delibera roboante, ma è una di quelle che incidono concretamente nella vita quotidiana di alcune famiglie. La Giunta comunale di Fano ha approvato il potenziamento degli interventi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale in ambito domiciliare a favore di alunni con disabilità sensoriali per l’anno scolastico 20252026. Il provvedimento riguarda due famiglie, già beneficiarie degli aiuti regionali, per le quali l’assistenza ordinaria è risultata insufficiente a fronte di situazioni particolarmente complesse. Il Comune (foto) interviene quindi con ore aggiuntive di assistenza educativa specialistica a domicilio, svolte da figure qualificate che lavorano uno a uno sullo sviluppo dell’autonomia e delle capacità comunicative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Insegnanti di sostegno, il Consiglio d'Europa: «Troppi precari in Italia, violati i diritti dei docenti e degli alunni con disabilità»Il Consiglio d'Europa ha segnalato come in Italia vi siano numerosi insegnanti di sostegno precari, evidenziando la violazione dei loro diritti e di quelli degli alunni con disabilità.

Leggi anche: Un milione di euro alle scuole paritarie per l’inclusione degli alunni con disabilità, misura adottata in FVG

