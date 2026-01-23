Possono tornare a casa | dimessi due ragazzi di Milano sopravvissuti al rogo di Crans-Montana | come stanno e quando potranno tornare a scuola

Dopo settimane di cure presso il centro grandi ustionati di Milano, due studenti milanesi di 15 e 16 anni, sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana, sono stati dimessi dall’ospedale Niguarda. Ora si preparano a tornare a casa e, prossimamente, anche a riprendere il percorso scolastico. La loro condizione è stabile e si stanno riprendendo gradualmente.

Potranno tornare presto a scuola i due ragazzi sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana. I due studenti di 15 e 16 anni di Milano possono lasciare oggi l’ospedale Niguarda di Milano, dopo settimane di cure al centro grandi ustionati. «Ho parlato con tutti i sanitari e ho potuto salutare due ragazzi che questa mattina vengono dimessi. La prognosi per loro è stata sciolta e quindi possono tornare a casa», ha dichiarato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Uno dei due era stato trasferito il primo gennaio dall’ospedale di Sion, l’altro era arrivato da Losanna il 2 gennaio.🔗 Leggi su Open.online

Rogo Crans-Montana, dimessi due studenti dal Niguarda. Bertolaso: “Tra un paio di settimane possano tornare a scuola”Due studenti milanesi coinvolti nel rogo di Crans-Montana sono stati dimessi dall’ospedale Niguarda.

Crans-Montana, Bertolaso: “Due ragazzi dimessi, presto torneranno a scuola”A Crans-Montana, Bertolaso ha visitato i giovani ricoverati, incontrando i sanitari e salutando i due ragazzi dimessi, che presto torneranno a scuola.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Fidatevi dei bambini (e costruite città 30). Ecco perché dovrebbero andare a scuola da soli - FIAB; Tornare a casa, dove la vita riprende il suo respiro - Unimpresa; Marco Zennaro, l'imprenditore ex ostaggio in Sudan: Tornare a casa è tornare alla vita, lo dicono gli occhi di mamma e papà; #008 – Sicurezza senza compromessi: DPI, diritti e dignità del lavoro postale.

Bertolaso: «Possono tornare a casa, ma il percorso sarà ancora lungo» - facebook.com facebook

Grazie alla #fibraottica, i piccoli comuni possono tornare a essere luoghi vivi, connessi e competitivi. La rete #FTTH è infatti una leva concreta per attrarre persone, lavoro e servizi. #OpenSustainability x.com