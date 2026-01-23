Il Capo di Stato Maggiore della Difesa sottolinea l'importanza di mantenere un equilibrio tra la prontezza militare della NATO e il controllo politico. Secondo le sue parole, è fondamentale garantire che la risposta dell’Alleanza sia efficace senza compromettere il ruolo decisionale delle autorità civili, assicurando così una strategia di difesa coerente e responsabile.

È necessario che i paesi della Nato raggiungano un equilibrio tra la necessità di mettere in campo, in caso di minaccia alla sicurezza, una risposta militare in tempi stretti, e la vigilanza che spetta alla politica. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, è intervenuto alla riunione del Comitato militare della Nato (Military Committee in Chiefs of Defence Session) che si è svolta il 21 e 22 gennaio a Bruxelles. In quell’occasione, si legge in una nota del ministero della Difesa, il generale «ha evidenziato la necessità di preservare il giusto equilibrio tra la prontezza della risposta militare della Nato e il controllo dell’autorità politica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Portolano alla Nato: «Preservare giusto equilibrio tra la prontezza della risposta militare e il controllo della politica»

Trump sta valutando l’opzione militare per prendere il controllo della GroenlandiaSecondo fonti ufficiali, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta considerando l’uso della forza militare come possibile opzione per ottenere il controllo della Groenlandia.

“Un’acquisizione militare USA della Groenlandia è assurda, la NATO mai così minacciata”, l’analista ISPI a FanpageL'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia riflette le sue risorse strategiche e le rotte artiche emergenti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Portolano alla Nato: «Preservare giusto equilibrio tra la prontezza della risposta militare e il controllo della politica»Secondo il Capo di Stato Maggiore della Difesa serve un giusto equilibrio tra la prontezza della risposta militare dell’Alleanza atlantica e il controllo dell’autorità politica ... ilsole24ore.com

Le parole di Rutte e la lezione del generale Portolano ricordano perché la vera escalation è contro la NatoI buontemponi della politica estera, con ogni probabilità, inseriranno le parole molto decise utilizzate ieri dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, all’interno del tipico file usato ... ilfoglio.it

3 miliardi all'Ucraina e 10mila nuovi soldati. Il generale Portolano svela il piano per difendere l'Italia. Dalla guerra ibrida russa alla rivoluzione digitale: ecco come cambiano le nostre Forze Armate. Stop a "Strade Sicure" e focus sulla sovranità industria - facebook.com facebook