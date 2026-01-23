Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha affermato che gli sforzi della Cina nel campo del clima e delle energie rinnovabili sono stati riconosciuti a livello internazionale. La Cina, come Paese in via di sviluppo, si impegna responsabilemente nella lotta ai cambiamenti climatici e nella promozione di soluzioni energetiche sostenibili, contribuendo agli obiettivi globali di sviluppo e tutela ambientale.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – In qualità di importante Paese in via di sviluppo responsabile, gli sforzi della Cina nella risposta al cambiamento climatico e nella promozione dello sviluppo e dell'applicazione globali delle energie rinnovabili sono ampiamente riconosciuti, ha dichiarato giovedì il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun. Guo ha formulato queste osservazioni durante un briefing con la stampa in risposta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che, secondo quanto riferito, mercoledì a Davos ha affermato che la Cina produce molte turbine eoliche ma lui stesso non è riuscito a “trovare alcun parco eolico in Cina”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Portavoce Esteri cinese “Riconosciuti i nostri sforzi su clima e rinnovabili”

Leggi anche: Trump attacca Kyiv: «Nessuna gratitudine per i nostri sforzi»

Pedaggi autostrade, da gennaio arrivano i rincari e la Lega punge: “I nostri sforzi vanificati”A partire da gennaio, aumenteranno i pedaggi autostradali a seguito di una decisione della Corte Costituzionale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Portavoce Esteri cinese Riconosciuti i nostri sforzi su clima e rinnovabiliPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In qualità di importante Paese in via di sviluppo responsabile, gli sforzi della Cina nella risposta al ... iltempo.it

Cina: portavoce Esteri, Dialogo e negoziati unica via giusta per crisi UcrainaPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun venerdì ha dichiarato che il dialogo e i negoziati sono l’unica via giusta per risolvere la crisi in ... italpress.com

Ministero cinese degli Esteri: La Cina sarà sempre la “zavorra stabilizzatrice" di un mondo incerto Il 23 gennaio, durante una conferenza stampa ordinaria, il portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Guo Jiakun, ha dichiarato che il membro dell’Ufficio politic - facebook.com facebook

#Iran Canale aperto con Washington, lo dichiara il portavoce del ministero degli Esteri Araghchi. "Le comunicazioni con l'inviato USA Witkoff vengono scambiate quando necessario". Ai giornalisti Trump aveva detto: "Teheran vuole negoziare", sono stanchi x.com