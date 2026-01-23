Ponticelli maxi sequestro di droga | tre arresti e oltre 43 kg di marijuana intercettati

La Polizia di Stato di Ponticelli ha effettuato un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di oltre 43 kg di marijuana, proveniente dalla Spagna. La sostanza stupefacente era occultata in un distributore di bevande, e sono stati sequestrati anche più di 10.000 euro in contanti. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

Operazione della Polizia di Stato a Ponticelli: tre uomini arrestati per traffico di stupefacenti. La droga arrivava dalla Spagna ed era nascosta in un distributore di bevande, sequestrati anche più di 10mila euro in contanti. Un’operazione mirata della Polizia di Stato ha portato a un maxi sequestro di sostanze stupefacenti nel quartiere Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Nella giornata di ieri, gli agenti hanno arrestato tre uomini, di 31, 39 e 52 anni, tutti napoletani e già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’attività investigativa è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, impegnati in servizi specifici di contrasto al traffico di droga. 🔗 Leggi su 2anews.it

