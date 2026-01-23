Pompei Deloitte | Tra Italia e India partership strategica nostro Stakeholder Center può aiutare – Il video

Pompei di Deloitte presenta un approfondimento sulla partnership strategica tra Italia e India. Il video illustra come il nostro Stakeholder Center possa supportare e rafforzare le relazioni internazionali, evidenziando l'importanza di questi rapporti per lo sviluppo economico e diplomatico. Un’occasione per comprendere il ruolo delle collaborazioni globali e il contributo delle iniziative di Deloitte nel favorire rapporti solidi e duraturi tra i paesi.

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2026 "Noi abbiamo immaginato di avere una serie di eventi e questo è il primo dedicato a Paesi con i quali l'Italia intrattiene relazioni importanti. Abbiamo immaginato che il primo fosse dedicato proprio all'India per una serie di motivi, sicuramente tra questi perché le relazioni tra Italia e India hanno una rilevanza strategica assolutamente di primo piano. Secondariamente perché siamo anche alle porte della firma del EU- India Free Trade Agreement, quindi diciamo un'occasione sicuramente storica di rilevanza assoluta. L'idea è di avere questi momenti di confronto tra istituzioni e mondo del business, nella convinzione che proprio attraverso questo dialogo possano nascere delle basi solide per creare delle partnership che siano durature e che possano portare valore per la società e per le nostre economie, identificando quelle che possono essere delle opportunità e delle aree di priorità per entrambi, sia per le istituzioni che per il mondo delle imprese.🔗 Leggi su Open.online

Pompei (Deloitte): "Necessario favorire il dialogo tra imprese e le istituzioni" – Il videoNel 2025, Deloitte ha potenziato il suo impegno nel favorire il dialogo tra imprese, istituzioni e società civile attraverso il Public Policy & Stakeholder Relations Centre, evoluzione del precedente programma.

