Il nuovo polo dell’infanzia di Comacchio sta procedendo secondo i tempi stabiliti dal sindaco, con i lavori in corso tra via Caduti di Cefalonia e Antonio Cavalieri Ducati. Si tratta di un intervento volto a migliorare i servizi educativi per i più piccoli, contribuendo allo sviluppo della comunità locale. La struttura, ancora in fase di realizzazione, rappresenta un investimento importante per il futuro del territorio.

Il nuovo polo dell’infanzia a Comacchio prende forma una struttura che sta sorgendo tra via Caduti di Cefalonia e Antonio Cavalieri Ducati. Lo afferma il sindaco Pierluigi Negri su un post nella pagina Facebook. "I lavori al nuovo polo dell’infanzia stanno procedendo secondo programma" così spiega il primo cittadino. Negri sottolinea come si stia lavorando al primo stralcio dei lavori, che dovrebbe concludersi il 30 marzo con la realizzazione delle prime due aule. Successivamente, ma entro la fine dello stesso mese, verranno affidati anche il secondo stralcio dei lavori, il cui completamento dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polo dell’infanzia, il sindaco detta i tempi: "Il cantiere avanza"

Viabilità in tilt per il cantiere del tram: il sindaco detta le alternativeA causa dei lavori sul ponte del Brenta e della conseguente chiusura della rampa di accesso, la viabilità nella zona di Vigonza e dintorni è stata temporaneamente modificata.

Sarmato inaugura il nuovo polo dell’infanziaIl Comune di Sarmato annuncia l’apertura del nuovo polo dell’infanzia, situato in via Moia, con un evento previsto per mercoledì 7 gennaio alle ore 11.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il 24 gennaio Open Day del Polo per l’Infanzia dell’Università; Il polo dell’infanzia mette il turbo. In arrivo 75 posti per i più piccoli; Scuole dell’infanzia, iscrizioni aperte fino al 14 febbraio; Polo dell’infanzia, il sindaco detta i tempi: Il cantiere avanza.

Genitori al centro: il Polo Infanzia di Albinea promuove gli Aperitivi Pedagogici rivolti alle famiglieDa gennaio a giugno il Polo Infanzia di Albinea promuove un ciclo di Aperitivi Pedagogici: incontri dedicati ai genitori e a tutte le famiglie del territorio, con l’obiettivo di offrire spazi di con ... sassuolo2000.it

Riccione: la scuola dell’infanzia Piombino diventa Polo per l’infanzia 0-6 anniLa scelta di individuare la scuola Piombino come sede del Polo 0-6 nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di rispondere in modo strutturale al calo ... chiamamicitta.it

Il nuovo Polo dell'Infanzia prende forma I lavori al nuovo Polo dell'Infanzia stanno procedendo secondo programma. Voglio aggiornarvi su dove siamo e cosa ci aspetta nei prossimi mesi. Il cantiere è attivo e stiamo lavorando al primo stralcio dei lavori, che - facebook.com facebook