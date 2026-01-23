Polizia provinciale di Caserta sequestra autocarrozzeria

La Polizia Provinciale di Caserta ha recentemente sequestrato un’autocarrozzeria a Casagiove, dove sono state trovate circa dieci vetture in fase di riparazione. L’intervento è avvenuto nel rispetto delle normative vigenti, garantendo la tutela della sicurezza e dell’ambiente. La vicenda sottolinea l’importanza del rispetto delle norme nel settore ricostruzione e manutenzione dei veicoli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli uomini della Polizia Provinciale di Caserta hanno individuato a Casagiove un'attività con all'interno una decina di auto in stato di riparazione. Con il supporto dei militari dell'Esercito italiano, gli agenti, coordinati dal comandante Biagio Chiarello, hanno controllato un'area di circa 700 metri quadrati non in regola con le norme sulla gestione dei rifiuti. Il titolare é stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per smaltimento illecito rifiuti mentre l'area sequestrata e con essa oltre 10 veicoli in riparazione sono stati posti sotto chiave.

