Polizia Locale | controlli al mercato del quartiere Montanara

L’assessore alla Legalità Francesco De Vanna e il Comandante della Polizia Locale Varno Maccari hanno partecipato ieri a controlli svolti dalla Polizia Locale nel mercato del quartiere Montanara. L'iniziativa mira a garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini durante le attività commerciali nel quartiere.

Rischio brucellosi: controlli di polizia locale e Asl, sanzioni al mercato settimanaleA seguito di controlli congiunti tra la polizia locale e l'Asl a Francavilla Fontana, sono state elevate sanzioni al mercato settimanale per la vendita di prodotti caseari non correttamente conservati, in un'azione volta a prevenire il rischio di brucellosi e garantire la sicurezza alimentare.

Controlli stradali e antidroga della Polizia Locale nel quartiere San LeonardoNel quartiere San Leonardo, nel pomeriggio di ieri, si sono svolti controlli stradali e antidroga effettuati dalla Polizia Locale.

Bilancio 2025 Polizia locale di Fabriano, più controlli e sanzioniFabriano – Il report annuale 2025 sull’attività della Polizia Locale del Comune di Fabriano restituisce l’immagine di un Corpo impegnato ... radiogold.tv

Controlli senza sosta della Polizia Locale: automobilista ubriaco fermato a Cocquio TrevisagoIncidenti, decoro urbano e sicurezza stradale al centro dell’attività del Comando. Dopo un 2025 di risultati significativi, nuovo intervento lungo via Milano. laprovinciadivarese.it

Benedizione degli automezzi e degli agenti della Polizia Locale nella chiesetta di San Gallo. facebook

Inaugurata oggi la nuova Centrale Operativa della Polizia Locale del @ComuneMI. La nuova infrastruttura utilizza un’architettura software di nuova generazione basata su #genesiX, la piattaforma digitale sviluppata da #Leonardo per far fronte alle nuove sfid x.com