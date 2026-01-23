Pochi laureati nella Tuscia la rettrice Laureti | Senza l' Unitus situazione drammatica

La rettrice Laureti ha evidenziato come i bassi tassi di laureati nella Tuscia rappresentino una sfida significativa per l'Unitus. I dati del BES vengono considerati strumenti fondamentali per la pianificazione strategica dell'ateneo, consentendo di adottare scelte più mirate e efficaci per affrontare questa situazione critica.

"I numeri del Bes sono uno strumento per la pianificazione strategica dell'ente per delle scelte mirate". È partito da questa premessa l'approfondimento nella sala Anselmi di palazzo Gentili del report “Benessere equo e sostenibile (Bes) 2025”, dove, dopo i dati snocciolati dall'indagine statistica attraverso i dati Istat, si è passati all'analisi. E dal Bes i campanelli d'allarme per la Tuscia sono molteplici: dalla salute all'istruzione, passando per redditi bassi (che segnano un pesante -20% rispetto al resto del Lazio) fino alle politiche green che faticano a radicarsi nel tessuto sociale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

