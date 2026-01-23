Pizzoccheri | un viaggio tra le due anime della pasta di montagna

I pizzoccheri, tipici della Valtellina, rappresentano un piatto simbolo delle tradizioni di montagna. Questa pasta di grano saraceno unisce due anime culinarie: da un lato, la semplicità rustica dei sapori contadini, dall’altro, una raffinatezza che deriva dall’uso di ingredienti locali. Esplorare i pizzoccheri significa scoprire un patrimonio gastronomico radicato nella storia e nella cultura delle valli alpine della provincia di Sondrio.

Nelle valli alpine della provincia di Sondrio, dove il tempo sembra scandito dai ritmi delle stagioni e dalla sapienza contadina, due tradizioni culinarie dialogano attraverso lo stesso nome ma incarnano filosofie diverse. I pizzoccheri rappresentano l’anima gastronomica di queste terre, eppure raccontano storie differenti: quella della Valtellina, con le sue tagliatelle scure color grafite, e quella della Valchiavenna, dove il bianco della farina illumina gnocchetti morbidi come nuvole. L’oro nero di Teglio: i pizzoccheri della Valtellina. Sulle terrazze soleggiate che si arrampicano verso il cielo, a Teglio – paese che da secoli custodisce il segreto di questo piatto – il grano saraceno ha trovato la sua patria d’elezione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

