Pizzo per continuare a gestire scuole d’infanzia anche killer tra 4 arrestati

Quattro persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sulla tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, condotta dai Carabinieri di Castello di Cisterna e Acerra, in collaborazione con la Dda di Napoli. L’operazione si inserisce in un contesto di pressione e richieste di denaro legate alla gestione di scuole d’infanzia, evidenziando la presenza di infiltrazioni criminali in settori educativi e sociali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: è il reato che i Carabinieri (del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Stazione di Acerra) e la Procura di Napoli (Dda) contestano a quattro persone arrestate in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip di Napoli. Gli indagati, uno dei quali all’epoca dei fatti latitante, tra i mesi di luglio e ottobre dell’anno 2025, qualificandosi come appartenenti alla criminalità organizzata, avrebbero reiteratamente minacciato un imprenditore chiedendo il pagamento di somme di denaro per consentirgli di continuare gestire alcune scuole d’infanzia ad Acerra (Napoli). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

