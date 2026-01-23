Più vacanze per le scuole durante l’anno La ricetta della Santanchè per aumentare il turismo

Il calendario scolastico italiano si trova spesso in difficoltà nel coordinarsi con le nuove proposte di vacanze durante l’anno. In questo contesto, l’idea di aumentare i periodi di pausa per le scuole potrebbe influire sul turismo nazionale. Analizziamo le possibili implicazioni di questa proposta, considerando i benefici e le sfide di un calendario più flessibile.

Milano, 23 gennaio 2026 –  Il calendario scolastico fatica a incastrarsi con i tempi delle nuove vacanze all’italiana. “Vogliamo proporre un allineamento graduale a modelli europei, per favorire flussi interni più distribuiti”. Le pause attuali, con la lunga stagione estiva intervallata da un denso anno tra i banchi, non agevolerebbero “il turismo interno, poiché generano affollamenti stagionali e limitano la possibilità per le famiglie di viaggiare in periodi diversi dall’alta stagione”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè dal palco della terza edizione del Forum internazionale del turismo organizzato in una Milano ai blocchi di partenza per le Olimpiadi invernali (con tanto di passaggio di fiaccola sul palco). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

