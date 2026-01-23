Più lavoro nei servizi ma non sia più povero

Il XXIV Rapporto annuale dell’Inps offre un’analisi dettagliata sulle tendenze occupazionali in Italia, evidenziando l’evoluzione del mercato del lavoro. Nonostante l’aumento delle opportunità nei servizi, molte persone non hanno ancora migliorato significativamente la propria condizione economica. Questo rapporto rappresenta una fonte importante di dati utili per comprendere le sfide e le opportunità del panorama occupazionale italiano.

ITALIA. Pochi giorni fa il Presidente dell’Inps ha illustrato il XXIV Rapporto annuale dell’Istituto che raccoglie una miniera di dati e di informazioni sulle dinamiche occupazionali in Italia. Ovviamente, l’attenzione principale è sul tema pensionistico con una spesa destinata a crescere dal 15,4% del Pil attuale al 17% del 2040. Per quella data, inoltre, l’Inps prevede una riduzione del numero di occupati pari a 5 milioni. È l’effetto della demografia, il pensionamento dei cosiddetti baby boomer, da un lato, e della denatalità dall’altro. Ma il rapporto mostra altri numeri degni di nota, perché risultato di trend di lungo periodo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

A Brescia il lavoro si fa povero

