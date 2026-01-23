Pistoia spray al peperoncino in corridoio | evacuato l’istituto scolastico e 16 persone soccorse prontamente

A Pistoia, un episodio di spray al peperoncino in un istituto scolastico ha portato all’evacuazione dell’edificio. Un sedicenne è sospettato di aver spruzzato lo spray nei corridoi, causando il malessere di 16 persone, tutte soccorse sul posto. Una donna è stata trasportata in ospedale per approfondimenti, mentre le autorità stanno accertando l’accaduto.

Pistoia, evacuata una scuola: un sedicenne avrebbe spruzzato spray al peperoncino nei corridoi. Soccorse 16 persone con sintomi lievi, una donna trasportata in ospedale per controlli. Indagano i Carabinieri sulla dinamica del gesto. Momenti di apprensione questa mattina, 23 gennaio, in un istituto di Pistoia. Le lezioni sono state interrotte bruscamente quando l’aria all’interno della scuola è diventata improvvisamente irrespirabile, costringendo la dirigenza ad attivare il protocollo di emergenza. Studenti, docenti e personale amministrativo hanno abbandonato l’edificio mentre sul posto arrivavano i soccorsi del 118 e i Carabinieri.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti discussi: Evacuata scuola superiore a Pistoia per spray al peperoncino; Fantastic Negrito, che voce al Pistoia Blues; Cadavere di una donna affiora dal laghetto, choc al parco Pertini di Agliana.

Evacuata scuola superiore a Pistoia per spray al peperoncinoSospetta intossicazione in una scuola di Pistoia dove stamani qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino in un corridoio davanti alle aule. (ANSA) ... ansa.it

Pistoia, spray al peperoncino spruzzato nella scuola: evacuati gli studenti, in sei si sentono maleI carabinieri hanno avviato le indagini per individuare il responsabile del gesto e chiarire le modalità con cui lo spray sarebbe stato utilizzato all’interno della scuola ... corrierefiorentino.corriere.it

Attimi di paura alla scuola Einaudi di Pistoia... al primo intervalli alcuni ragazzi hanno spruzzato spray al peperoncino in un corridoio: edificio evacuato, decine gli studenti assistiti. - facebook.com facebook