Pisilli show in Europa League | arriva l’elogio di Hummels

Niccolò Pisilli si è distinto in Europa League, contribuendo alla vittoria della Roma contro lo Stoccarda con una doppietta. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di esperti e tifosi, confermando il suo talento e il suo ruolo emergente nel calcio internazionale. Una serata importante per il centrocampista classe 2004, che si sta affermando nel panorama europeo.

Serata da consacrazione europea per Niccolò Pisilli. Il classe 2004 è stato il volto della vittoria della Roma contro lo Stoccarda in Europa League, firmando una doppietta decisiva nel 2-0 giallorosso. La prestazione non è passata inosservata nemmeno fuori dal campo. A celebrarlo è stato Mats Hummels, che sui social ha voluto rendere omaggio al centrocampista romanista con una storia su Instagram. "Un grande giovane giocatore.", il messaggio dell'ex colonna del Borussia Dortmund, accompagnato dall'immagine del numero 61. Un riconoscimento pesante, arrivato poche ore dopo il match.

