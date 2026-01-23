Pisilli lancia la Roma in Europa League battuto 2-0 lo Stoccarda

La Roma continua il suo percorso in Europa League con una vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda nella settima giornata della fase a gironi. La squadra mostra solidità e determinazione, consolidando la propria posizione nel torneo internazionale. Un risultato importante che testimonia il buon stato di forma e l'impegno del club in questa competizione europea.

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue l'ottimo momento della Roma, che batte 2-0 lo Stoccarda nel match valido per la 7^ giornata della fase campionato di Europa League. Decisiva la doppietta di Niccolò Pisilli (40? e 93?), imbucato prima da Soulè e poi da Dybala, che lancia i giallorossi in piena zona qualificazione diretta agli ottavi di finale. Quarta vittoria consecutiva in Europa per la squadra di Gasperini, che occupa il sesto posto con 15 punti. Lo Stoccarda resta fermo in 12esima piazza a quota 12 punti. Nell'ultima giornata, la Roma giocherà sul campo del Panathinaikos (29 gennaio ore 21) con in mezzo il big match di Serie A contro il Milan (25 gennaio ore 20. 🔗 Leggi su Iltempo.it

