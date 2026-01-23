Il Pisa sperava di conquistare un risultato importante, ma l’Inter ha ribaltato la partita nel secondo tempo. Dopo una prima frazione di gioco equilibrata, la doppietta di Moreo aveva dato fiducia ai padroni di casa. Tuttavia, la squadra nerazzurra ha saputo reagire, portando a termine una rimonta che ha cambiato le sorti dell’incontro. Un episodio che rimarrà nella memoria di tifosi e appassionati.

Pisa, 23 gennaio 2026 – Il sogno del Pisa nasce e muore in 47 minuti: quanto basta per stupirsi e crederci. Infine temere, disilludersi e cedere alla dura e triste realtà. Moreo segna due reti a San Siro e l’impresa appare (quasi) possibile, nonostante i piedi ben piantati per terra a cui siamo abituati a queste latitudini. Poi l’Inter si scuote con la rabbia dei campioni e in sette giri d’orologio sigla tre gol che ucciderebbero il «mood» anche al più inguaribile degli ottimisti: rigore di Zielinski, testa di Lautaro Martinez e (ancora) inzuccata di Pio Esposito. Così il primo tempo finisce 3-2 e quello che poteva essere lascia il posto a ciò che è ed è stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, sogno infranto. Doppietta di Moreo, poi l’Inter la ribalta

Leggi anche: Torino-Pisa 2-2, doppietta di Moreo poi la rimonta granata

Inter Pisa LIVE 0-2: incredibile a San Siro, doppietta di MoreoAlle 20:45 a San Siro si disputa Inter Pisa, partita valida per la 22ª giornata di Serie A 202526.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Pisa, sogno rimontato. Col Toro finisce 2-2Pisa, 2 novembre 2025 – Gilardino cala il poker dei pareggi: il 2-2 a Torino è l’equa distanza fra sorrisi e, nuovamente, rimpianti. Perché, proprio come con il Milan, anche stavolta la bilancia del ... lanazione.it

Ci pensa Lautaro, doppietta al Pisa e l’Inter torna a vincerePISA (ITALPRESS) - Per un'ora abbondante l'Inter soffre e non brilla, ma alla fine porta a casa tre punti di importanza capitale. Dopo le sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, la squadra di Chivu ... notizie.tiscali.it

«Ma davvero devo sfidare Djokovic». Il sogno a occhi aperti di Maestrelli, l'ex calciatore del Pisa che ora affronterà la leggenda x.com

Debutto da sogno per Durosinmi in Serie A col Pisa. Un anno dopo il rientro dall’infortunio, Rafiu Durosinmi ha cambiato maglia: dal Viktoria Plzen alla Pisa per 9 milioni di euro più 2 milioni in bonus per l'attaccante che in Boemia aveva collezionato - facebook.com facebook