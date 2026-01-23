Durante la partita, l'attaccante del Pisa, Meister, ha subito un infortunio al ginocchio al 40' dopo un duello in velocità con De Vrij. La squadra ha deciso di sostituirlo per motivi precauzionali, in attesa di ulteriori valutazioni mediche. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore per definire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.

La partita di Meister nella sfida tra l'Inter e il suo Pisa è durata 40'. L'attaccante dei toscani è stato infatti costretto ad uscire dopo un colpo al ginocchio ricevuto, in un duello in velocità verso l'area di rigore, da De Vrij. Il calciatore danese ha provato a rimanere in campo per una decina di minuti ma ha poi chiesto la sostituzione. Al suo posto è entrato il nuovo acquisto Durosinmi. Il centravanti del Pisa ha una quotazione di 21 crediti al Fantacampionato Gazzetta. Finora è andato a voto in 17 occasioni con due gol all'attivo. Ha una fantamedia del 6,1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pisa, Meister si fa male: sostituito per infortunio al 40'

Neres si fa male da solo e viene sostituito per un problema alla cavigliaDurante il match tra Lazio e Napoli, Neres, che stava partecipando attivamente alla partita, si è infortunato da solo alla caviglia sinistra.

Leggi anche: L’incredibile infortunio di Folorunsho sostituito dopo il gol al Pisa: cade sbattendo contro il palo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Pisa-Atalanta, le pagelle: Carnesecchi è un muro da 7,5. Meister non graffia: 5,5; Pisa-Atalanta LIVE; Pisa - Atalanta (1-1) Serie A 2025; Pisa-Atalanta: il racconto della partita.

Pisa, Meister si fa male: sostituito per infortunio al 40'L'attaccante dei toscani ha accusato un problema fisico al ginocchio dopo un duello in velocità con De Vrij ... msn.com

Inter-Pisa 3-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Esposito che fa esplodere il MeazzaLa diretta live di Inter-Pisa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it