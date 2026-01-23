Pisa Inter novità Akanji! La decisione di Chivu stupisce cosa filtra in vista del match di San Siro

In vista della partita di questa sera a San Siro, emergono alcune novità per l’Inter. Tra queste, la decisione di Chivu di non schierare Manuel Akanji tra i titolari, suscitando sorpresa tra gli appassionati. La formazione e le scelte tattiche restano decisive per l’andamento dell’incontro, mentre i tifosi attendono con attenzione le indicazioni ufficiali prima del calcio d’inizio.

Inter News 24 Pisa Inter, novità dell’ultima ora in vista della sfida di questa sera a San Siro: anche Manuel Akanji partirà dalla panchina. Cambiano drasticamente le carte in tavola a poche ore dal fischio d’inizio di Inter-Pisa. Secondo le ultimissime indiscrezioni di Sky Sport, Cristian Chivu ha deciso di operare un turnover più profondo del previsto per mantenere alta la fame dei suoi ragazzi, attualmente primi a 49 punti. La notizia più clamorosa riguarda l’attacco: ci sarà Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro Martinez. Pisa Inter, le scelte ufficiali: riposano i “big”. Chivu rimescola l’undici titolare, concedendo una parentesi di riposo a pedine fondamentali in vista del tour de force stagionale: Difesa inedita: Davanti a Sommer, spazio al terzetto composto da Bisseck, De Vrij (che rileva Akanji) e il rientrante Bastoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

