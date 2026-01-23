Un investimento di oltre 12 milioni di euro dal PNRR mira a rilanciare la cultura e il patrimonio di Ferrara e della sua provincia. Questo stanziamento rappresenta un'opportunità concreta per modernizzare musei, restaurare chiese e sostenere le imprese locali, contribuendo a un volto più vivo e attrattivo per il territorio. Un passo importante verso lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle eccellenze culturali della zona.

Non si tratta solo un elenco di cifre, ma di una promessa di un volto nuovo per la nostra città e la sua provincia: più di dodici milioni di euro totali sono pronti a trasformare i musei, le chiese e le imprese del territorio. Queste misure, finanziate con i fondi del Pnrr, mobilitano quasi 12 milioni di euro per i beni culturali, e oltre 660 mila euro per il tessuto imprenditoriale. Questa strategia, messa in campo dal Ministero della Cultura, non mira solamente ad una conservazione estetica, ma puntano anche ad amplificare lo sviluppo e rinnovo economico e culturale. A questo proposito, il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni dichiara: "Un’azione di tutela e promozione del nostro patrimonio culturale, quella messa in campo dal Ministero, che si spinge quanto più capillarmente possibile nei territori per aumentarne e valorizzarne il potenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pioggia di euro per la cultura: "Per Ferrara e la sua provincia in arrivo 12 milioni dal Pnrr"

Fondi europei in provincia. Pnrr, 13 milioni di euro per sostenere la culturaIl Ministero della Cultura ha destinato circa 13 milioni di euro di fondi Pnrr alla provincia di Forlì-Cesena.

Pioggia di risorse per teatri e chiese. Pnrr, 12,9 milioni sulla culturaIl Ministero della Cultura ha annunciato un investimento di 12,9 milioni di euro tramite il PNRR per sostenere teatri, chiese e musei civici a livello nazionale.

