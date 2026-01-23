Pierina Paganelli la moglie di Dassilva chiamata a testimoniare | le presunte bugie sulla notte del delitto

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, è stata chiamata a testimoniare nel processo riguardante la morte di Pierina Paganelli. La sua deposizione si concentra sulle circostanze della notte del delitto e sulle eventuali menzogne o omissioni che potrebbero emergere nel corso delle indagini. La testimonianza di Bartolucci rappresenta un elemento importante nel quadro delle indagini giudiziarie, contribuendo a chiarire i fatti e le responsabilità coinvolte.

È stata chiamata al banco dei testimoni nell'ambito del processo per la morte di Pierina Paganelli a carico di Louis Dassilva la moglie Valeria Bartolucci. La donna comparirà in tribunale il prossimo 2 febbraio. Al momento Bartolucci è indagata per false dichiarazioni: secondo l'accusa, la donna avrebbe mentito durante le indagini per fornire un alibi al marito.🔗 Leggi su Fanpage.it

Delitto Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci indagata: la moglie di Dassilva accusata di favoreggiamentoValeria Bartolucci, moglie di Dassilva, è stata iscritta nel registro degli indagati per il delitto di Pierina Paganelli.

Leggi anche: Pierina Paganelli, oggi Dassilva in udienza. Figli della vittima chiamati a testimoniare: “Vivono mix di emozioni”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Pierina Paganelli, assente al processo la moglie di Dassilva. Valeria Bartolucci non è stata convocata per testimoniare: i motivi; Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci indagata: la frase incriminata e le accuse; Omicidio di Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci è indagata: l'avvocato si scaglia contro il pm; Omicidio Paganelli, chi è Davide Barzan? Le accuse di Valeria Bartolucci (moglie di Dassilva) al consulente di Manuela Bianchi: Si era...

Omicidio Pierina Paganelli/ Valeria Bartolucci non depositerà in aula alla prossima udienzaNon ci sarà Valeria Bartolucci in aula per la prossima udienza del processo riguardante l'omicidio di Pierina Paganelli: cosa è emerso ... ilsussidiario.net

Caso Pierina Paganelli, indagata Valeria Bartolucci: la moglie di Louis Dassilva accusata di falsa testimonianzaNuova svolta nel caso Pierina Paganelli: Valeria Bartolucci, moglie dell'imputato Louis Dassilva, è indagata per favoreggiamento e false informazioni ... fanpage.it

Cronaca. Rimini, omicidio Pierina Paganelli: fissata l'udienza chiave per la scarcerazione di Dassilva - facebook.com facebook

#pierina paganelli, assente al processo la moglie di Dassilva. #valeria bartolucci non è stata convocata per testimoniare: i motivi x.com